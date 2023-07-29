«Семья». Бекхэм опубликовал фотографию с совместного ужина с Месси и Бускетсом

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию в социальных сетях с совместного ужина с игроками команды — нападающим Лионелем Месси и полузащитником Серхио Бускетсом.

«Идеальный ужин… Семья», — написал Бекхэм.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЭВИДА БЕКХЭМА

Напомним, Месси и Бускетс дебютировали за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Оба игрока вышли на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Также Месси отметился дублем и голевой передачей в следующей игре — с «Аталантой Юнайтед». Испанский полузащитник Серхио Бускетс также успел результативно отличиться в двух первых играх за американскую команду, записав на свой счёт голевую передачу.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси: