Защитник «Манчестер Юнайтед» Дало рассказал о помощи со стороны Криштиану Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассказал, чему научился у нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Он очень помог мне за пределами поля — своим поведением каждый день. Думаю, мне многое дала его дисциплина, которая у Криштиану есть и была на протяжении всей карьеры. Мне было приятно с ним играть и быть его партнёром по команде. Он мне очень помог. Некоторые вещи я придержу при себе, но в целом его дисциплина — это то, что меня больше всего впечатлило», — приводит слова Дало ESPN.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
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