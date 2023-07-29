«Фламенго» окончательно отказался от перехода Клаудиньо из-за запросов «Зенита» — Ge Globo

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не продолжит карьеру во «Фламенго». Российский клуб запросил за 26-летнего футболиста € 25 млн, красно-чёрные не готовы платить больше предложенных € 15 млн. Об этом сообщает Ge Globo. По сведениям источника, «Фламенго» по-прежнему уверен в подписании другого полузащитника «Зенита» — 25-летнего Вендела.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино» за € 12 млн (данные Transfermarkt). В 64 матчах за российский клуб полузащитник забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/2027. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо выиграл четыре трофея (два чемпионата России и два Суперкубка России).