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Серхио Рамос может вновь стать соперником Лионеля Месси

Серхио Рамос может вновь стать соперником Лионеля Месси
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Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, входит в сферу интересов клуба «Лос-Анджелес». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Если этот трансфер произойдёт, 37-летний Рамос сможет вновь стать соперником Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами». Игрокам приходилось сталкиваться во время матчей мадридского «Реала» и «Барселоны», затем они оба выступали за «ПСЖ».

«Лос-Анджелес» уже представляет бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и экс-футболист лондонского «Арсенала» Карлос Вела. Ранее за команду играл валлиец Гарет Бэйл, но он завершил карьеру.

Рамос был футболистом «Реала» с 2005 по 2021 год. Он является воспитанником «Севильи».

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала. Видеоролик:

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