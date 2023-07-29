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«Горжусь». Футболист «Челси» Джеймс отреагировал на гол сестры на ЖЧМ-2023 детским фото

«Горжусь». Футболист «Челси» Джеймс отреагировал на гол сестры на ЖЧМ-2023 детским фото
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Защитник «Челси» Рис Джеймс не остался в стороне от успеха своей сестры Лорен Джеймс, ставшей автором единственного мяча в матче между сборными Англии и Дании на женском чемпионате мира.

23-летний Джеймс в «Твиттере» опубликовал фотографию с сестрой из детства, подписав её единственным словом «горжусь».

Лорен и Рис Джеймсы

Лорен и Рис Джеймсы

Фото: Личный архив Риса Джеймса

21-летняя Лорен Джеймс, как и её брат, выступает на клубном уровне за «Челси». Ранее она представляла «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Победный гол Джеймс в матче с Данией помог англичанкам досрочно квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира. В первом туре группового этапа Англия обыграла с тем же счётом Гаити (1:0). В последнем матче своей группы англичанки встретятся с командой Китая (1 августа).

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