«Горжусь». Футболист «Челси» Джеймс отреагировал на гол сестры на ЖЧМ-2023 детским фото

Защитник «Челси» Рис Джеймс не остался в стороне от успеха своей сестры Лорен Джеймс, ставшей автором единственного мяча в матче между сборными Англии и Дании на женском чемпионате мира.
23-летний Джеймс в «Твиттере» опубликовал фотографию с сестрой из детства, подписав её единственным словом «горжусь».
Лорен и Рис Джеймсы
Фото: Личный архив Риса Джеймса
21-летняя Лорен Джеймс, как и её брат, выступает на клубном уровне за «Челси». Ранее она представляла «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Победный гол Джеймс в матче с Данией помог англичанкам досрочно квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира. В первом туре группового этапа Англия обыграла с тем же счётом Гаити (1:0). В последнем матче своей группы англичанки встретятся с командой Китая (1 августа).
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