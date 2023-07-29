Мэр Манчестера отреагировал на возможную покупку «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом

Мэр Манчестера Энди Бернхэм прокомментировал возможную покупку местного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» катарским королевским шейхом Джассимом.
Это вопросы, которые всем нужно решать в эту эпоху английской Премьер-лиги. У нас ещё нет решения относительно владельцев «Манчестер Юнайтед». Думаю, многие люди в городе скажут вам, что с текущим режимом собственности много проблем, особенно с точки зрения денег, которые были выведены из клуба за последнее десятилетие или около того.
Не беспокоит ли меня владелец из Катара, Учитывая ситуацию с правами человека в его стране? Думаю, есть разница, не так ли? Нельзя решить эти проблемы, находясь здесь. Это вопрос для правительства Великобритании, ведущего переговоры с катарской стороной. Вопрос права человека должен быть поднят на самом высоком уровне, и он был поднят во время чемпионата мира, — приводит слова Бернхэма The News Agents Global.
- 29 июля 2023
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