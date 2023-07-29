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Мэр Манчестера отреагировал на возможную покупку «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом

Мэр Манчестера отреагировал на возможную покупку «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом
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Мэр Манчестера Энди Бернхэм прокомментировал возможную покупку местного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» катарским королевским шейхом Джассимом.

Это вопросы, которые всем нужно решать в эту эпоху английской Премьер-лиги. У нас ещё нет решения относительно владельцев «Манчестер Юнайтед». Думаю, многие люди в городе скажут вам, что с текущим режимом собственности много проблем, особенно с точки зрения денег, которые были выведены из клуба за последнее десятилетие или около того.

Не беспокоит ли меня владелец из Катара, Учитывая ситуацию с правами человека в его стране? Думаю, есть разница, не так ли? Нельзя решить эти проблемы, находясь здесь. Это вопрос для правительства Великобритании, ведущего переговоры с катарской стороной. Вопрос права человека должен быть поднят на самом высоком уровне, и он был поднят во время чемпионата мира, — приводит слова Бернхэма The News Agents Global.

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