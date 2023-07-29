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Сабо: если «Тоттенхэм» продаст Кейна, то советую им рассмотреть Довбика

Сабо: если «Тоттенхэм» продаст Кейна, то советую им рассмотреть Довбика
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что «Тоттенхэму» следует присмотреться к форварду «Днепра-1» Артёму Довбику.

«Иностранцы считают, что «Днепр-1» держит Довбика как в тюрьме, не хотят его продавать за дёшево. Я вообще не понимаю Коломойского. У него куча денег, он не знает, что с ними делать, а команду как следует поддержать не может.

«Днепру-1» нужно было усилиться перед Лигой чемпионов. Почему-то «Шахтёр» покупает бразильцев, а Коломойский что, не может?

Что касается «Жироны», то Довбику туда не нужно идти, он заслуживает лучшую команду. Ему бы хорошо подошёл английский чемпионат. Довбик фактурный, умеет перекрывать корпусом. Если «Тоттенхэм» продаст Кейна, то советую им рассмотреть Довбика.

«Жирона» – это средняя команда. Кричали, что Цыганков через год оттуда уйдёт в «Ман Сити», но предложений по нему до сих пор нет», — приводит слова Сабо FanDay.

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