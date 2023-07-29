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«МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма» по Мактоминею. Клуб хочет получить свыше € 50 млн

«МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма» по Мактоминею. Клуб хочет получить свыше € 50 млн
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«Манчестер Юнайтед» отклонил устное предложение «Вест Хэма» о покупке полузащитника Скотта Мактоминея. Манкунианцы хотят получить за 26-летнего футболиста около € 52 млн. Об этом сообщает The Times. По сведениям источника, в клубе готовы сохранить шотландского игрока, поэтому не будут продавать его всеми силами.

Мактоминей — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он находится в структуре клуба с 2002 года. В 209 матчах за основной состав команды он забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Вместе с «Манчестер Юнайтед» Мактоминей выиграл один трофей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

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