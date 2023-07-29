«Легенда, удачи тебе». Джек Грилиш трогательно попрощался с Риядом Марезом

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш попрощался с бывшим футболистом команды Риядом Марезом, перешедшим в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Мой братишка! Легенда! Буду скучать по тебе, всего наилучшего в новом этапе карьеры», — написал Грилиш в соцсетях.

32-летний Марез выступал за «Манчестер Сити» с лета 2018 года. В 236 матчах за команду нападающий забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Вместе с командой Марез выиграл 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпиона Англии.

Сообщалось, что переход Мареза обошёлся «Аль-Ахли» в € 30 млн. В этой команде Рияд будет играть вместе с экс-вратарём «Челси» Эдуаром Менди и своим соотечественником Рядом Будебузом.

Пьяный Грилиш пытается попасть в бар. Видеоролик: