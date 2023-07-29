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Дэвид Бекхэм рассказал о желании создать женскую команду «Интер Майами»

Дэвид Бекхэм рассказал о желании создать женскую команду «Интер Майами»
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что клуб планирует создание женской команды.

«Я, как и мои коллеги Хорхе и Хосе Масы, всегда говорили о желании создать женскую команду. На самом деле, мы подняли этот разговор в самый первый день. Создание женской команды — определённо то, что мы хотим сделать. У меня есть дочь, поэтому хочу, чтобы ежедневно она могла чем-то вдохновляться», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

48-летний Бекхэм помог создать «Интер Майами» в 2018 году. В 2020 году команда впервые приняла участие в матче МЛС, а спустя три года подписала в свой состав легенд «Барселоны» — Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться. Видеоролик:

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