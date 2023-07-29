Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хендерсон сказал игрокам «Ливерпуля», что ушёл из-за несоответствия уровню АПЛ — Athletic

Хендерсон сказал игрокам «Ливерпуля», что ушёл из-за несоответствия уровню АПЛ — Athletic
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, завершивший свой переход в «Аль-Иттифак», решил покинуть английскую команду, так как больше не соответствует уровню игры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, это 33-летний спортсмен назвал своим одноклубникам в качестве одной из причин ухода. Хендерсон играл за «Ливерпуль» с 2011 года, проведя за это время 492 матча, забив 33 гола и отдав 61 результативную передачу. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл девять трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

В «Аль-Иттифаке» Хендерсона будет тренировать его бывший одноклубник по «Ливерпулю», легенда английской команды Стивен Джеррард.

Материалы по теме
Хендерсон — о переходе в «Аль-Иттифак»: впереди новый вызов. Не могу дождаться начала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023