Хендерсон сказал игрокам «Ливерпуля», что ушёл из-за несоответствия уровню АПЛ — Athletic
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Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, завершивший свой переход в «Аль-Иттифак», решил покинуть английскую команду, так как больше не соответствует уровню игры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, это 33-летний спортсмен назвал своим одноклубникам в качестве одной из причин ухода. Хендерсон играл за «Ливерпуль» с 2011 года, проведя за это время 492 матча, забив 33 гола и отдав 61 результативную передачу. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл девять трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.
В «Аль-Иттифаке» Хендерсона будет тренировать его бывший одноклубник по «Ливерпулю», легенда английской команды Стивен Джеррард.
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