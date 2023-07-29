Тикнизян ушёл в Армению из-за Карпина, штраф «Челси» на € 10 млн. Главное к утру

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении из-за Валерия Карпина, УЕФА оштрафовал «Челси» на € 10 млн за нарушение ФФП при Абрамовиче, МОК выдал Ольге Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала с Анной Смирновой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».