Тикнизян ушёл в Армению из-за Карпина, штраф «Челси» на € 10 млн. Главное к утру
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении из-за Валерия Карпина, УЕФА оштрафовал «Челси» на € 10 млн за нарушение ФФП при Абрамовиче, МОК выдал Ольге Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала с Анной Смирновой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Тикнизян заявил, что принял решение выступать в сборной Армении из-за Карпина;
- УЕФА оштрафовал «Челси» на € 10 млн за нарушение финансового фэйр-плей при Абрамовиче;
- МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой;
- УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год, клуб также заплатит штраф в € 20 млн;
- WTA опубликовала заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии;
- В «Ювентусе» отреагировали на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков;
- Стало известно, какие клубы интересовались Тарасенко и какие условия предлагали Владимиру;
- В «Спартаке» отреагировали на новость, что «Олимпиакос» подал жалобу на клуб в ФИФА;
- Ольга Харлан отреагировала на решение МОК о предоставлении ей квоты на ОИ-2024;
- Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она сможет выступить в командном турнире ЧМ.
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