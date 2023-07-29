Источник: «Урал» хочет арендовать Арсена Адамова у «Зенита»
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«Урал» хотел бы взять в аренду защитника санкт-петербургского «Зенита» Арсена Адамова. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, игроком сине-бело-голубых интересуются и другие клубы, однако для Адамова нет приоритетного варианта продолжения карьеры. «Зенит» не хочет включать в договор об аренде защитника право выкупа, несмотря на интерес к этому со стороны команд.
Видеть Адамова в составе «Урала» хочет главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко.
Отметим, что Адамов перешёл в «Зенит» именно из «Урала» в январе 2022 года. В новом сезоне 23-летний защитник уже успел появиться на поле в составе петербуржцев в официальном матче, однако отыграл лишь одну минуту во встрече РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (2:0).
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