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Макбет Сибайя: в России много талантливых футболистов, которые могли бы играть в Европе

Макбет Сибайя: в России много талантливых футболистов, которые могли бы играть в Европе
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Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя высказал мнение о развитии футбола в России.

«У вас в стране развивается футбол. В России много талантливых футболистов с нужным менталитетом. Они могли бы играть в Европе», — сказал Сибайя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Зиминым.

Макбет Сибайя выступал за казанский «Рубин» в период с 2003 по 2010 год. В составе клуба он стал двукратными чемпионом России (2008, 2009) и двукратным бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги (2003, 2010). Сибайя регулярно вызывался в сборную ЮАР. Он является участником двух чемпионатов мира по футболу (2002, 2010). Южноафриканец завершил карьеру в 2013 году. В ноябре прошлого года бывшему футболисту испольнолось 45 лет.

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