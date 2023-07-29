Виллаш-Боаш — об успехах Семака: «Зенит» — фантастический клуб для работы

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался об успехах нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака, отметив, что совершенно не удивлён тому, что у россиянина получилось их добиться.

«Удивили ли меня пять титулов подряд? Нет, потому что у него есть талант для этого. Плюс «Зенит» — фантастический клуб для работы. Там есть все условия, инфраструктура. Ему удалось там добиться результата. Он достаточно талантлив, так что в этом нет ничего удивительного», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.

Семак тренирует «Зенит» уже больше пяти лет. В первых пяти сезонах во главе команды подряд специалист привёл сине-бело-голубых к титулу чемпионов России.