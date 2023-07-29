Широков: трансфер Малкома за € 60 млн — отличный. «Зенит» купил дешевле, а продал дороже

Бывший футболист Роман Широков прокомментировал переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн.
«Малком? С точки зрения бизнеса — отличный переход. «Зенит» купил игрока дешевле, а продал дороже. Смогли заработать — молодцы. С одной стороны, это потеря, с другой — на его место может прийти не менее отличный футболист. Сумма трансфера меня не удивила. Мы удивлялись, когда его купили за € 40 млн, а теперь продали за € 60 млн. «Зенит» ведь покупал его с расчётом, что он заработает для команды денег в Лиге чемпионов — так и получилось. Пользу команде принёс, стал лучшим бомбардиром. Ушёл на пике цены. Для «Зенита» и Малкома это хорошо. Заработает денег», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 29 июля 2023
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