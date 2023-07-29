Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш рассказал, почему до сих пор зол на Кокорина

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, почему продолжает злиться на своего бывшего подопечного нападающего Александра Кокорина, который сейчас принадлежит итальянской «Фиорентине».

«На самом деле, я до сих пор злюсь на Кокорина. Почему? Потому что он ответственен за то, что мы не выиграли чемпионат России в 2014 году. Мы тогда проиграли московскому «Динамо» на «Петровском». И он забил. Это была моя большая печаль в «Зените». Ведь нам не удалось сразу выиграть чемпионат. Мы вышли на первое место, но потом сами проиграли «Динамо». Да, потом была ничья с «Локомотивом», но и это сильно повлияло. Кокорин играл за другую команду и делал это отлично.

Припоминал ли я ему это? Да! Сразу же, как только смог. Сказал ему: «Ты должен быть здесь, потому что должен мне один титул», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.