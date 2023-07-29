Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «Петровский» — мой любимый стадион в России
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Бывший южноафриканский футболист Макбет Сибайя высказался о товарищеском матче на саммите «Россия — Африка». Вчера, 28 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» встречались команды с участием легенд сборной России и звёзд Африки, в разное время игравших за клубы Российской Премьер-Лиги, а также прибывших на саммит «Россия – Африка» политиков, бизнесменов и дипломатов. Матч завершился победой российской команды со счётом 4:3.
«Гала-матч между Россией и Африкой подарил мне много воспоминаний. Мало кто знает, но стадион в Санкт-Петербурге («Петровский», — Прим. «Чемпионата») — мой любимый в России. Я провёл здесь множество матчей. И всегда рад вернуться сюда», — сказал Сибайя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Зиминым.
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