«Дзюба всегда делал людей счастливыми». Виллаш-Боаш — о шутках нападающего

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал об отношении к юмору своего бывшего подопечного нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас выступает в составе «Локомотива».
«Переводил ли мне кто-то шутки Дзюбы? В большинстве случаев да, но у него есть такая весёлая сторона: он не очень хорошо говорит по-английски, но при этом всё понимает. И когда он пытался говорить по-английски, он делал это в своём стиле. Поэтому мы могли понять большую часть шуток. Дзюба всегда делал людей счастливыми. И в хорошие, и в трудные времена.
Самая смешная шутка Дзюбы? Не помню, у меня плохая память. Но он постоянно угорал над Шатовым. Он изображал выражения лиц Шатова и Анюкова. Было очень смешно. Он отличный парень для раздевалки», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.
- 29 июля 2023
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