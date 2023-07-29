Широков: международного скандала из-за победы России над Африкой в гала-матче не будет

Бывший футболист Роман Широков прокомментировал победу в товарищеском матче на саммите «Россия — Африка» и отметил игру голкипера Владимира Габулова. Вчера, 28 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» встречались команды с участием легенд сборной России и звёзд Африки, в разное время игравших за клубы Российской Премьер-Лиги, а также прибывших на саммит «Россия – Африка» политиков, бизнесменов и дипломатов. Матч завершился победой российской команды со счётом 4:3.
«Габулов блистательно провёл конец матча — как и свою игровую карьеру. Международного скандала из-за нашей победы не будет. Надеемся, что теперь ребята пригласят нас на ответный матч. Я никогда не был в Африке. Может, наша победа [этому] поспособствует», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 29 июля 2023
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