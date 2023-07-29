Юрий Сёмин: Бонгонда — очень качественный легионер, клубам РПЛ таких не хватает

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о новичке московского «Спартака» Тео Бонгонда. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Бонгонда отметился забитым мячом. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Встреча состоялась в четверг, 27 июля.

«Бонгонда — очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен «Спартаку» и дальше. Это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Тео Бонгонда пополнил состав «Спартака» 12 июля 2023 года. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. Предыдущим клубом игрока был испанский «Кадис».