«Фенербахче» предложил «Зениту» € 2,5-3 млн за Алипа, игрок не против перехода

Стамбульский «Фенербахче» сделал предложение санкт-петербургскому «Зениту» по переходу казахстанского защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, «Фенербахче» уже сделал первое предложение по переходу футболиста и пообщался с агентом Алипа. «Зенит» хотел бы получить за своего защитника € 5 млн, стамбульцы же предлагают за казахстанского игрока € 2,5-3 млн.

Сам Алип готов продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось об интересе к Алипу со стороны «Бешикташа», который, по информации СМИ, не готов платить требуемые «Зенитом» € 5 млн.

23-летний Алип сыграл за «Зенит» в одном матче в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.