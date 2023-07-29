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«Фенербахче» предложил «Зениту» € 2,5-3 млн за Алипа, игрок не против перехода

«Фенербахче» предложил «Зениту» € 2,5-3 млн за Алипа, игрок не против перехода
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Стамбульский «Фенербахче» сделал предложение санкт-петербургскому «Зениту» по переходу казахстанского защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, «Фенербахче» уже сделал первое предложение по переходу футболиста и пообщался с агентом Алипа. «Зенит» хотел бы получить за своего защитника € 5 млн, стамбульцы же предлагают за казахстанского игрока € 2,5-3 млн.

Сам Алип готов продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось об интересе к Алипу со стороны «Бешикташа», который, по информации СМИ, не готов платить требуемые «Зенитом» € 5 млн.

23-летний Алип сыграл за «Зенит» в одном матче в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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Источник: «Зенит» хочет получить за Алипа € 5 млн, «Бешикташ» не готов столько платить
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