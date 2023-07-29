Иржи Ярошик: лучше проиграю 0:5, чем 0:1, но буду играть в атакующий футбол
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о футболе своей команды.
«Мне близка философия, которая была у Лички — лучше проиграю 0:5, чем 0:1, но буду играть в атакующий футбол. В Чехии, если твоя команда проиграет разгромно, скажут: «Спасибо», а после этого попрощаются с вами. Вас должен поддерживать спортивный директор, президент клуба. После прошлого сезона у «Оренбурга» было больше семи предложений по нашим футболистам — это показывает, как хорошо команда играет!» — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».
Ярошик возглавил «Оренбург» в летнее межсезонье после ухода Марцела Лички в «Динамо». В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:6.
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