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«Крылья Советов» — «Динамо»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00 мск

«Крылья Советов» — «Динамо»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 29 июля, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» пройдёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды уже успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).

В прошлом сезоне РПЛ соперники дважды встречались друг с другом. В обоих случаях победа оставалась за «Динамо».

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