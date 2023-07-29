«Крылья Советов» — «Динамо»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 29 июля, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» пройдёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды уже успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).

В прошлом сезоне РПЛ соперники дважды встречались друг с другом. В обоих случаях победа оставалась за «Динамо».