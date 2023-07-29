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Виллаш-Боаш: Семак — человек, которого я всегда буду хранить в своём сердце

Виллаш-Боаш: Семак — человек, которого я всегда буду хранить в своём сердце
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своём бывшем ассистенте, а ныне наставнике сине-бело-голубых Сергее Семаке, заявив, что тот всегда был его прекрасным другом.

«Семак всегда был прекрасным другом, с самого начала. Уважаемый человек и верный ассистент. Он – человек, которого я всегда буду хранить в своём сердце и как личность, и как профессионала.

Видел ли я в нём будущего тренера «Зенита»? Да, потому что у него было всё для этого. Он очень спокойный. Всегда всё анализирует. Он всегда интересовался методологией работы. У меня очень хорошие воспоминания о нём. Мы общаемся до сих пор. Я считаю его другом», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.

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