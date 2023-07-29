Стрепетов: «Ростов» знает свои сильные стороны и будет искать счастье у ворот «Зенита»

Бывший футболист Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск.

«Мы видим, что Валерий Карпин очень ждёт в свой состав четырёх игроков, которых пытаются заявить, во главе с бывшим зенитовцем Алексеем Ионовым. Это игроки, которых Карпин видит в роли лидеров. Хотя у «Ростова» и так есть стержень: это Песьяков, Осипенко, Глебов и разнообразная линия атаки. Многие говорят, что «Ростов» будет закрываться, встанет, будет искать контратаку, но такой футбол уже давно никто не проповедует. «Ростов» дома знает свои сильные стороны, знает, что есть проблемы в обороне «Зенита», и будет искать счастье у чужих ворот. Если же отдать «Зениту» мяч под контроль, то это – обречь себя на поражение.

Каким может быть стартовый состав «Зенита»? Это очень интересный вопрос. Мы поблагодарили Малкома и пожелали ему успехов, под вопросом – Клаудинью и Вендел. И это несколько мешает. Мы видим, как бьются за место Малкома Мантуан, Бакаев, Мостовой – и ребята будут очень стараться. Меня беспокоит, как будет выглядеть Барриос, и кто будет рядом с ним. И самое важное – кто сыграет в центре защиты. И будет ли два центральных или три, выйдет ли Эракович. Или мы увидим привычную связку Чистяков – Ренан. Но в любом случае, «Ростов» – «Зенит» – это очень мощная вывеска. Уверен, обе команды будут играть на победу», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».