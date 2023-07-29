Англичанин Беллингем получит гражданство Ирландии, чтобы не считаться легионером в Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем намерен получить ирландское гражданство. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, «Реал» ждёт, что в посольстве Ирландии подтвердят паспорт Беллингема, чтобы игрока можно было добавить в заявку команды на сезон чемпионата Испании как не легионера.
Такая процедура необходима «Реалу», так как Беллингем, выступающим на международном уровне за сборную Англии, считался бы легионером в Испании из-за того, что Великобритания не является частью Евросоюза.
20-летний Беллингем перешёл в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера полузащитника составила € 103 млн. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.
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