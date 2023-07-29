Канищев: игра «Зенита» в 1-м туре не была идеальной, «Ростов» может преподнести сюрприз
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Бывший футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Пока сложно оценивать уровень «Ростова» и «Зенита», потому что чемпионат только начался. В 1-м туре петербуржцы победили, но качество игры не было идеальным. «Зенит» априори является фаворитом, но с «Ростовом» будет сложно. Команда Карпина может преподнести сюрприз», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В 1-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» дома победил воронежский «Факел» — 2:1.
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