Виллаш-Боаш рассказал про общение с Семаком о потенциальных новичках «Зенита»
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что иногда обсуждает с нынешним наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком игроков, которыми интересуется российский клуб.
«Даю ли я до сих пор Семаку советы? Нет, я бы так не сказал. Но когда мы недавно встречались с ним, то многое обсудили — например, игроков, команду. Иногда мы с ним обсуждаем игроков, в которых «Зенит» был заинтересован. Он спрашивает моё мнение. Я думаю, что он хорошо учился, и это доказывает количество титулов, которые он завоевал», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.
Напомним, до начала самостоятельной карьеры главного тренера Семак входил в штаб нескольких наставников «Зенита», включая Виллаш-Боаша.
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