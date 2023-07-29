«Спартак» интересуется полузащитником «Краснодара» Жоау Батчи

Московский «Спартак» заинтересован в переходе ангольского полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи. Об этом сообщает Africa Foot United.

По информации источника, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба обратить внимание на 25-летнего футболиста.

Жоау Батчи перешёл в «Краснодар» в сентябре 2022-го, подписав контракт на три года. Предыдущим клубом футболиста был португальский «Шавиш». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 14 матчей, в которых забил три мяча. Также на счету полузащитника восемь матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В 1-м туре нового сезона чемпионата России Батчи забил мяч в ворота «Динамо» (3:1).