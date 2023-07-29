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Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Болоньи» за «Монако»

Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Болоньи» за «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о дубле в ворота «Болоньи». Французский клуб одержал победу в контрольном матче со счётом 3:2.

«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно.

Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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