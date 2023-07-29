Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш признался, что нападающий Халк, выступающий сейчас в Бразилии за «Атлетико Минейро», был самым важным игроком в его тренерской карьере.
«Халк – возможно, самый важный игрок в моей карьере, потому что он был со мной в трёх клубах. С ним мы выиграли много титулов. Мои воспоминания о нём связаны с его голами. Всё, что мы видели в его исполнении, было особенным. Он сильнейший игрок и невероятная личность. То, как он сейчас завершает свою карьеру в Бразилии, будучи лучшим игроком чемпионата, тоже утверждает его статус. Я всегда считал его лучшим игроком из тех, кого я тренировал. У меня очень хорошие воспоминания о нём», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.
Халк играл за три команды под руководством Виллаш-Боаша — «Порту», «Зенит» и «Шанхай».
- 29 июля 2023
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