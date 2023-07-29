Франция — Бразилия: француженки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Нападающая сборной Франции Эжени ле Сомме открыла счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, Австралия, матче 2-го тура группы женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Бразилии (1:0).
ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Франция (ж)
2-й тайм
2 : 1
Бразилия (ж)
1:0 Ле Сомме – 17' 1:1 Debinha – 58' 2:1 Ренар – 83'
Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте усилиями нападающей сборной Франции Эжени ле Сомме, отправившей мяч в ворота бразильянок (1:0).
В 1-м туре чемпионата мира Франция не смогла обыграть Ямайку, завершив матч безголевой ничьей (0:0). В активе француженок одно очко. Бразилия в своей первой игре разгромила Панаму (4:0) и набрала три очка.
Соперницы француженок и бразильянок тоже сыграют свой очный матч сегодня, 29 июля. Встреча Панамы и Ямайки начнётся в 15:30 по московскому времени.
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