«Урал» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 17:30

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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.

«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков в 30 матчах. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).