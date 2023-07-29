«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 29 июля, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.
Команды уже успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).
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