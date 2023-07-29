Колумбийской футболистке, потерявшей сознание на тренировке, разрешили играть с Германией

Главный тренер женской сборной Колумбии Нельсон Абадия рассказал о состоянии нападающей национальной команды Линды Кайседо, которая ранее потеряла сознание на тренировке.

«Это был просто эпизод. Всё закончилось, и мы рады этому. Проблем нет.

Матч с Германией? У нас есть ещё сутки, чтобы принять решение. Но с Линдой всё в порядке.

Она устала, была немного напряжена, потому что играла на своём первом чемпионате мира. Раньше у неё был опыт участия в других второстепенных молодёжных чемпионатах мира, но Кубок мира имеет большое значение. Ей 18 лет и она девушка, если говорить о футболе», — приводит слова Абадии The Toronto Star.

Сборные Германии и Колумбии встретятся завтра, 30 июля. Начало игры — в 12:30 мск.