Защитник «Динамо» Фернандес рассказал об отношении к русской зиме

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, что не сразу смог адаптироваться к российским морозам, отметив, что игра с «Крыльями Советов» в Самаре при минус 13 градусах стала для него самым тяжёлым днём в жизни.

«Есть ли вещи в России к которым я не могу привыкнуть спустя год? В плане футбола таких моментов нет. Раньше возникали проблемы с режимом из-за перехода на новый часовой пояс. Было непривычно, что в десять часов вечера может быть не совсем темно. Это было немного сложно для сна и для отдыха в целом. Только к этому долго привыкал. В остальной повседневной жизни всё было идеально. В футболе, слава богу, проблем не было. Я быстро привыкаю.

Как мне первая русская зима? Я был немного удивлён холодам. Поначалу было очень сложно тренироваться и играть при большом количестве снега, но и к этому я смог быстро адаптироваться. Мы играли в начале этого года в Самаре при минус 13, вот это был физически самый тяжелый день в моей жизни. Немного спасал обогрев, но всё равно пришлось помучаться», — приводит слова Фернандеса Metaratings.