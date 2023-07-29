Панама — Ямайка: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

В матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Панамы и Ямайки. Команды будут играть на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Начало игры — в 15:30 мск.

Стартовые составы команд:

Панама: Бейли, Натис, Кастильо, Пинсон, Салазар, Эмили Седеньо, Гонсалес, Кокс, Таннер, Линет Седеньо, Балтрип-Рейес.

Ямайка: Спенсер, Блэквуд, Эллисон Суоби, Шантель Суоби, Сэмпсон, Спенс, Примус, Картер, Браун, Кэмерон, Маккенна.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.