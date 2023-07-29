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Панама — Ямайка: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

Панама — Ямайка: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ
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В матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Панамы и Ямайки. Команды будут играть на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Начало игры — в 15:30 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:30 МСК
Панама (ж)
Не начался
Ямайка (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Панама: Бейли, Натис, Кастильо, Пинсон, Салазар, Эмили Седеньо, Гонсалес, Кокс, Таннер, Линет Седеньо, Балтрип-Рейес.

Ямайка: Спенсер, Блэквуд, Эллисон Суоби, Шантель Суоби, Сэмпсон, Спенс, Примус, Картер, Браун, Кэмерон, Маккенна.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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