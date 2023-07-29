Франция — Бразилия: бразильянки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023

Полузащитник сборной Бразилии Дебинья отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, Австралия, матче 2-го тура группы женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Франции. Счёт стал равным (1:1).
Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте усилиями нападающей сборной Франции Юджины ле Сомме, отправившей мяч в ворота бразильянок (1:0). На 58-й минуте Бразилия смогла восстановить равенство на табло — забила полузащитник Дебинья (1:1).
В 1-м туре чемпионата мира Франция не смогла обыграть Ямайку, завершив матч безголевой ничьей (0:0). В активе француженок одно очко. Бразилия в своей игре разгромила Панаму (4:0) и набрала три очка.
Соперницы француженок и бразильянок тоже сыграют свой очный матч сегодня. Встреча Панамы и Ямайки начнётся в 15:30 по московскому времени.
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