Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Бразилия: бразильянки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023

Франция — Бразилия: бразильянки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Бразилии Дебинья отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, Австралия, матче 2-го тура группы женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Франции. Счёт стал равным (1:1).

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Франция (ж)
2-й тайм
2 : 1
Бразилия (ж)
1:0 Ле Сомме – 17'   1:1 Debinha – 58'   2:1 Ренар – 83'

Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте усилиями нападающей сборной Франции Юджины ле Сомме, отправившей мяч в ворота бразильянок (1:0). На 58-й минуте Бразилия смогла восстановить равенство на табло — забила полузащитник Дебинья (1:1).

В 1-м туре чемпионата мира Франция не смогла обыграть Ямайку, завершив матч безголевой ничьей (0:0). В активе француженок одно очко. Бразилия в своей игре разгромила Панаму (4:0) и набрала три очка.

Соперницы француженок и бразильянок тоже сыграют свой очный матч сегодня. Встреча Панамы и Ямайки начнётся в 15:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023