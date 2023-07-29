Константин Лепёхин: для «Зенита» этот сезон может быть непростым

Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Безусловно, «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Ростовом», но очень много вопросов о том, какой будет стартовый состав. В «Зените» произошли определённые перемены, ушли несколько ведущих футболистов. По старой памяти «Зенит» остаётся фаворитом этого матча. Но самому интересно посмотреть, чего нам ждать от этого сезона: лёгкой победы, как в последние несколько лет, или будет не так легко бороться за чемпионство — мне самому интересно.
Ушли уже три игрока стартового состава, которые во многом определяли результат. Потребуется какое-то время на их замену, поэтому, наверное, сезон будет непростым», — сказать Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 29 июля 2023
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