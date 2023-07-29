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Женский ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в матче Суперлиги

Женский ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в матче Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету защитницы ЦСКА Невены Дамьянович. Она отличилась на 28-й минуте с передачи Надежды Смирновой.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 42 очка после 15 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Рязанью-ВДВ», а «Краснодар» отправится в гости к «Рубину». Оба матча запланированы на 12 августа.

Россия - Суперлига (ж). 15-й тур
29 июля 2023, суббота. 12:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Нет данных
Краснодар (ж)
Краснодар
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