Женский ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в матче Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету защитницы ЦСКА Невены Дамьянович. Она отличилась на 28-й минуте с передачи Надежды Смирновой.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 42 очка после 15 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.
В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Рязанью-ВДВ», а «Краснодар» отправится в гости к «Рубину». Оба матча запланированы на 12 августа.
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