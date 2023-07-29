Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» в Самаре состоится, несмотря на жару

Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало видео с замерами температуры воздуха в чаше стадиона «Солидарность Арена» в Самаре, где сегодня, 29 июля, пройдёт матч 2-го тура РПЛ между бело-голубыми и местными «Крыльями Советов».

Термометр показал температуру выше 30 градусов по Цельсию. Пресс-служба «Динамо» сообщила, что игра будет проходить с паузами на водопой в каждом из двух таймов.

Стартовый свисток в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» прозвучит уже в 15:00 по московскому времени.

Команды успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).