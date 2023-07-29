«Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян вывел бело-голубых вперёд
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян открыл счёт в проходящем в эти минуты матче 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 8' 0:2 Тюкавин – 30' 1:2 Костанца – 35' 1:3 Смолов – 39'
Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (1:0).
Команды уже успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).
В прошлом сезоне РПЛ соперники дважды встречались друг с другом. В обоих случаях победа оставалась за московским клубом, причём самарцы не забили ни одного мяча.
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