«Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян вывел бело-голубых вперёд

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян открыл счёт в проходящем в эти минуты матче 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (1:0).

Команды уже успели провести по одному матчу в нынешнем сезоне в рамках РПЛ. «Динамо» в домашней игре потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а «Крылья Советов» на выезде одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1).

В прошлом сезоне РПЛ соперники дважды встречались друг с другом. В обоих случаях победа оставалась за московским клубом, причём самарцы не забили ни одного мяча.