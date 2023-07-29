Вячеслав Мельников: года два-три Фернандес ещё попылит

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о защитнике сине-бело-голубых Марио Фернандесе. Футболист дебютировал за «Зенит» в кубковом матче с «Ахматом» (2:0).
«Было видно, что Марио ещё не набрал оптимальных кондиций. Это сразу бросилось в глаза, как только он коснулся мяча. Но он всё-таки год то играл, то не играл. Такое скажется на любом футболисте. Надо подождать хотя бы месяц, чтобы давать оценки. Но то, что у Марио есть опыт, а в «Зените» давно сформирована бразильская колония, поможет ему быстро адаптироваться в команде.
Сергей Семак говорит, что готов использовать Фернандеса и в центре защиты, и даже в нападении? Ну, раз Семак согласился на то, чтобы Фернандес пришёл в «Зенит», значит, должен найти ему место в составе, это однозначно. Марио уже вышел и сыграл на бровке. Я думаю, что эксперименты продолжатся. По большому счёту «Зенит» в матче с любой российской командой может пробовать что-то новое, а эксперимент с Фернандесом не такой рискованный. Просто нужно давать игровое время, чтобы он быстрее вошёл в тонус, вот и всё.
32 года в современном футболе — ещё не старость? Нет, конечно. Это когда я играл, начали бы коситься, в паспорт смотреть, сколько футболисту — 32, 33, не пора ли его… Сейчас такие системы восстановления, медицинского обеспечения, что футболисты в таком возрасте спокойно могут играть. Тем более что Фернандес, насколько я помню, не был замечен в нарушении режима или в чём-то таком. Года два-три он ещё попылит», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».
- 29 июля 2023
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