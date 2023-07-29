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В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что пока не получали от «Крыльев» предложения по Оздоеву

В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что пока не получали от «Крыльев» предложения по Оздоеву
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Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Магомеда Оздоева в самарские «Крылья Советов».

«Интерес «Крыльев Советов» к Оздоеву? Впервые об этом слышу. В клуб ничего не приходило», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Sport24 сообщал, что «Крылья Советов» готовы сделать предложение о трансфере Магомеда Оздоева. Срок контракта 30-летнего полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до июня 2024 года.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги россиянин провёл 33 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Ранее футболист играл за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек» (сейчас — «Ахмат»).

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