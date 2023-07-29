В «Динамо» заявили, что Тюкавин недоступен для трансфера для других клубов РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые не планируют продавать своего нападающего Константина Тюкавина какому-либо другому клубу РПЛ.

«Что происходит вокруг Константина Тюкавина? Ответ очень простой: Константин не продаётся. У него есть контракт с клубом. В контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продаётся.

Может ли он уйти следующим летом на правах свободного агента? Теоретически — да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Тюкавину этим летом проявлял ЦСКА.