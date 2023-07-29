Непомнящий: чувствую, до сих пор популярен в Африке. Во время матча нахлынули воспоминания

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от товарищеского матча на саммите «Россия — Африка» и отметил игру голкипера Владимира Габулова. Вчера, 28 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» встречались команды с участием легенд сборной России и звёзд Африки, в разное время игравших за клубы Российской Премьер-Лиги, а также прибывших на саммит «Россия – Африка» политиков, бизнесменов и дипломатов. Непомнящий возглавлял африканскую команду, которая уступила — 3:4.
«Я чувствую, что до сих пор очень популярен в Африке. Со мной фотографировались не только сегодня, но и в целом про меня не забывают. Прошло 33 года, но раз в месяц по-прежнему кто-то звонит. Особенно из Камеруна.
Конечно, воспоминания во время матча нахлынули. Особенно в контексте дисциплины. В Африке всегда были проблемы с этим. Вспомнил что это такое. Говоришь игрокам, что будешь заменять их по ходу, а они не хотят уходить с поля. Африка есть Африка», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 29 июля 2023
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