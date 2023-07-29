«Ростов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Факел» со счётом 2:1, а «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» — 2:0.

В сезоне-2022/2023 чемпионата России в первом круге «Зенит» выиграл у «Ростова» со счётом 3:1, а во втором команды сыграли вничью — 0:0. «Зенит» завершил прошлый сезон РПЛ на первом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Ростов» финишировал на четвёртой строчке, заработав 53 очка.