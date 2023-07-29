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Панама — Ямайка: Эллисон Суоби открыла счёт на 56-й минуте

Панама — Ямайка: Эллисон Суоби открыла счёт на 56-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Панамы и Ямайки. Команды играют на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Ямайка выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:30 МСК
Панама (ж)
Окончен
0 : 1
Ямайка (ж)
0:1 Суоби – 56'

На 56-й минуте отличилась защитница сборной Ямайки Эллисон Суоби. Она головой замкнула подачу с углового.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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