Панама — Ямайка: Эллисон Суоби открыла счёт на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Панамы и Ямайки. Команды играют на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Ямайка выигрывает со счётом 1:0.

На 56-й минуте отличилась защитница сборной Ямайки Эллисон Суоби. Она головой замкнула подачу с углового.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.