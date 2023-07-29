Лесли Угочукву в шаге от перехода в «Челси» за € 30 млн

Лондонский «Челси» находится в одном шаге от подписания французского полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «аристократы» заплатят около € 30 млн за 19-летнего футболиста. «Челси» уже согласовал условия личного контракт с Угочукву. Лесли уже был исключён из состава «Ренна» на товарищескую игру с «Вест Хэмом», сделка будет закрыта в ближайшие часы после того, как игрок пройдёт медицинское обследование.
В сезоне-2022/2023 на счету Угочукву 26 матчей за «Ренн» во французском чемпионате, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
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